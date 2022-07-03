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1 час назад

В продаже появился уникальный McLaren MSO HS

Motor.ru

В 2015 году McLaren представил спорткар 675LT, который стал самой мощной версией суперкара 650S. Специалистам заводского подразделения McLaren Special Operations (MSO) этого оказалось мало, поэтому ограниченным тиражом — всего 25 экземпляров — был выпущен McLaren MSO HS, известный также как McLaren 688 HS. Один из уникальных автомобилей, получивший к тому же особое оформление кузова, сейчас появился в продаже в дилерском центре McLaren London. Подержанный автомобиль стоит дороже, чем McLaren 675LT с пробегом, но такова плата за эксклюзивное исполнение.

В продаже появился уникальный McLaren MSO HS
Фото: MotorMotor

Ключевой особенностью новинки стало расширенное использование карбона, что позволило на 40 килограммов снизить массу автомобиля. Кроме того машину оснастили крылышками-канардами на переднем бампере, большим воздухозаборником на крыше, который был дорогой опцией для стандартных моделей 675LT, «жалюзи» на передних крыльях и активным задним антикрылом.

Стандартной опцией для салона были углепластиковые кресла от McLaren P1, четырёхточечные ремни безопасности и встроенная система телеметрии, а заказчик выбрал в качестве материала отделки алькантару, а не кожу.

Кузов окрашен в цвет MSO Racing Green с ярко-жёлтыми акцентами, а также матово-чёрными колёсами. McLaren 688 HS оснащён модернизированной 3,8-литровой битурбовосьмёркой, развивающей 688 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

Трансмиссия — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Стать обладателем McLaren MSO HS с пробегом около 3200 километров можно за 736 тысяч долларов, что почти вдвое превышает цену модели 675LT в аналогичном состоянии.

Автоновости,McLaren P1,McLaren,
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