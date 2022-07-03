Китайский Beijing BJ60 оказался рамным внедорожником

Фирма Beijing публично презентовала свою новинку BJ60, раньше считавшуюся кроссом. Авто хотя и получило полностью независимую подвеску, у него несущим элементом является рама.

Фото: Car.ru Car.ru

По заявлениям разработчиков, для внедорожника характерна лучшая в классе кузовная геометрия. Beijing BJ60 способен преодолевать различные крутые подъёмы под большими кренами.

Для транспортного средства пока анонсировали только бензиновую силовую установку, в дальнейшем должны появиться дизельные моторы и подзаряжаемые гибридные версии. На электричестве запас хода составляет 100 км.

Новинка получила следующие габариты: 5,040х1,955х1,925 см. Колёсная база составляет 2,82 м. BJ60 на 7,5 см длинней в сравнении с «трёхсотым» Land Cruiser. При этом межосевое расстояние модели на 3 см меньше. Дорожный просвет Beijing достигает 21,5 см. Это на 1,5 см меньше Land Cruiser 300.

Базой внедорожника выступает специально разработанная рама. Она на 10 процентов легче и на 32 процента жёстче прошлых решений. Переднюю подвеску выполнили, используя двухрычажную схему и заднюю — пятирычажную. Заявленные ходы авто: 23 и 27 см. Углы въезда/съезда BJ60 – 37/32 градуса. Глубина брода, который машина может преодолевать, составляет 80 см.

Новинку предложат в 5/7-местном исполнении. Двухлитровая турбированная силовая установка внедорожника выполнена по мягкогибридной схеме. Мотор генерирует 266 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 406 Нм. Вместе с мотором функционирует восьмиступенчатый «автомат» и раздаточная КПП с эффективным электронным управлением.