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1 час назад

Китайский Beijing BJ60 всё же оказался рамным внедорожником

Car.ru

Фирма Beijing публично презентовала свою новинку BJ60, раньше считавшуюся кроссом. Авто хотя и получило полностью независимую подвеску, у него несущим элементом является рама.

Китайский Beijing BJ60 оказался рамным внедорожником
Фото: Car.ruCar.ru

По заявлениям разработчиков, для внедорожника характерна лучшая в классе кузовная геометрия. Beijing BJ60 способен преодолевать различные крутые подъёмы под большими кренами.

Для транспортного средства пока анонсировали только бензиновую силовую установку, в дальнейшем должны появиться дизельные моторы и подзаряжаемые гибридные версии. На электричестве запас хода составляет 100 км.

Новинка получила следующие габариты: 5,040х1,955х1,925 см. Колёсная база составляет 2,82 м. BJ60 на 7,5 см длинней в сравнении с «трёхсотым» Land Cruiser. При этом межосевое расстояние модели на 3 см меньше. Дорожный просвет Beijing достигает 21,5 см. Это на 1,5 см меньше Land Cruiser 300.

Базой внедорожника выступает специально разработанная рама. Она на 10 процентов легче и на 32 процента жёстче прошлых решений. Переднюю подвеску выполнили, используя двухрычажную схему и заднюю — пятирычажную. Заявленные ходы авто: 23 и 27 см. Углы въезда/съезда BJ60 – 37/32 градуса. Глубина брода, который машина может преодолевать, составляет 80 см.

Новинку предложат в 5/7-местном исполнении. Двухлитровая турбированная силовая установка внедорожника выполнена по мягкогибридной схеме. Мотор генерирует 266 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 406 Нм. Вместе с мотором функционирует восьмиступенчатый «автомат» и раздаточная КПП с эффективным электронным управлением.

В завершении стоит отметить, что реализация Beijing BJ60 запланирована на четвёртый квартал. Новинка составит основную конкуренцию версии Tank 500. Эта внедорожная модификация обладает практически такими же габаритами, но получила более мощную силовую установку. Речь ведётся о трёхлитровом двигателе V6, генерирующим 354 лошадиных силы.

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