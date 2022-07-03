Chevrolet Corvette Z06 в виде NFT не смог заинтересовать покупателей

Популярный формат NFT-токенов, который в мире современного искусства снискал определённую славу среди ценителей, оказался не по зубам марке Chevrolet. Проект Own the Color по продаже эксклюзивного спорткара Corvette Z06 поколения C8 и уникального NFT-токена с треском провалился, не получив ни одной ставки на онлайн-площадке SuperRare. В итоге нового хозяина не нашел ни токен, ни сам автомобиль, которые продавались единым лотом и не встретили интереса у аудитории.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Современный художник xsullo создал цифровую картину, главным героем которой стал среднемоторный суперкар Chevrolet Corvette C8 в топовом варианте Z06. Особенностью автомобиля является его яркий кислотный жёлто-зелёный цвет кузова Minted Green — победитель торгов должен был получить NFT-токен от xsullo, сертификат на право собственности и Corvette Z06 в цвете Minted Green — этот оттенок больше не будет применяться на автомобилях марки.

Ставки принимались исключительно в криптовалюте Ethereum — расстаться с эксклюзивной моделью Chevrolet готов был минимум за 206 ETH (около 228 тысяч долларов), но в итоге желающих побороться за машину на торгах не нашлось. Даже продленный на 24 часа аукцион не позволил собрать участников и проект завершился ничем.