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2 часа назад

Компания BMW завершила производство электрокара i3

Car.ruиещё 2

Фирма BMW сделала официальное заявление о завершении производства модели i3, собранной в стенах автозавода на территории Лейпцига. За 8- лет производства выпустили 250 000 экземпляров BMW i3. Это позволяет марке называть модель самой успешной компактной электрической машиной премиум-сегмента.

BMW завершила производство электрокара i3
Фото: BMWBMW

Окончание производства марка BMW планирует отметить сборкой специальной ультралимитированной партии i3. Речь ведётся об особой модификации HomeRun Edition. В общем выпустят только десять единиц таких транспортных средств.

BMW i3 реализовывали в 74 странах. По заявлению представителей фирмы, инновационность хэтчбека является драйвером привлечения новых потребителей. В момент окончания производства, i3 комплектовали электрической силовой установкой, генерирующей 184 лошадиных сил и аккумуляторной батарей, обеспечивающей 307 км пробега.

Модификация HomeRun Edition отличается набором эксклюзивных кузовных расцветок. Речь ведётся о сером и красном оттенке. Транспортное средство получило 20-дюймовые колёсные диски, особую отделку интерьера и расширенный набор опций.

Все десять автомобилей уже успели продать. В честь завершения производства немецкой модели, для покупателей этих машин была организована экскурсия на территорию завода в Лейпциге. При этом владельцы BMW i3 могли понаблюдать за сборочным процессом своих электромобилей.

Освободившееся на конвейере место должен занять кросс MINI Countryman новой генерации. Он также получит электрическую версию. Сборкой этого авто займутся в 2023 году. До этого времени планируется наращивание выпуска электрокомпонентов для батарейных версий BMW.

В завершении стоит отметить, что причины окончания производства i3 руководство BMW не уточнило. Но ранее представители BMW заявляли, что сборка модели прекращена досрочно. Выпуск электромобиля планировался до 2024 г.

Автоновости,Mini Countryman,BMW i3,BMW,
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