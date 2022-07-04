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5 часов назад

Новости атомира: Renault инвестирует два миллиарда в разработку преемника Sandero

Motor.ru

Компания Renault инвестирует два миллиарда реалов (около 375 миллионов долларов) в разработку преемника Sandero для рынка Бразилии. Средства пойдут на локализацию модульной платформы CMF-B и трёхцилиндрового турбомотора объёмом 1,0 литра, а также разработку и производство абсолютно нового бюджетного кроссовера. Бразильские журналисты утверждают, что речь идёт о местном аналоге европейского Dacia Sandero с оригинальной внешностью.

Сотни миллионов долларов: Renault инвестирует в новый Sandero
Фото: Motor.ruMotor.ru

Исполнительный вице-президент Renault Group заявил, что Латинская Америка имеет большое значение для концерна, а инвестиции позволят предложить продукцию «в соответствии с глобальной стратегией». Собирать новый кроссовер Renault планируют на том же заводе в городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, а в будущем модели на платформе CMF-B можно будет электрифицировать.

По данным бразильского филиала Motor1.com, новинкой Renault на платформе CMF-B с литровым турбомотором станет компактная модель, основанная на европейском Dacia Sandero. На местном рынке кроссовер займёт нишу между Kwid и Duster. Нетрудно вспомнить, что похожим образом Renault планировала развивать линейку в России.

После ухода Renault из нашей страны, россияне могут забыть о новинках на архитектуре CMF-B. Последние автомобили Renault в Тольятти собрали в конце мая, а новое руководство АвтоВАЗа сделает ставку на полностью российскую платформу с максимальной локализацией.

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