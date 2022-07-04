Renault выпустила фургон в полтора раза дешевле «Дастера»

Южноафриканский филиал Renault выпустил фургон, который в полтора раза дешевле «Дастера». Четырёхметровый двухобъёмник Renault Triber Express оценен в 220 тысяч рандов (13,5 тысячи долларов), тогда как базовый кроссовер Duster в ЮАР обойдётся в 343 тысячи рандов (21 тысяча долларов). Новый фургончик отличается грузоподъёмностью 542 килограмма и объёмом грузового отсека в полтора кубометра. Выбрать комплектацию покупатели не смогут.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Фургон Renault Triber Express утилитарный — альтернативы 71-сильному (96 Нм) атмосферному бензиновому двигателю объёмом 1,0 литра и 5-скоростной «механике» нет, привод только на переднюю ось, а мультимедиасистема с тачскрином новинке не положена.

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Впрочем, минимальный набор оборудования у африканского Triber Express есть — с завода установлены рейлинги (выдерживают до 50 килограммов), система ABS, пара подушек безопасности, электростеклоподъёмники, задний парктроник, кондиционер и радиола с поддержкой Bluetooth.

Вместо задних рядов сидений — грузовой отсек, причём от стёкол отказались в пользу заглушек, а для защиты смонтировали сетку. Пол ровный, но полезный объём скрадывают колёсные арки и дверные карты. Впрочем, полтора кубометра полезного объёма — неплохой показатель для четырёхметрового кузова. Хотя для 4,5-метрового фургона Lada Largus заявлена вместимость 2540 литров.

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