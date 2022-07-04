Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+30° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
2 часа назад

Renault выпустила фургон в полтора раза дешевле «Дастера»

Motor.ru

Южноафриканский филиал Renault выпустил фургон, который в полтора раза дешевле «Дастера». Четырёхметровый двухобъёмник Renault Triber Express оценен в 220 тысяч рандов (13,5 тысячи долларов), тогда как базовый кроссовер Duster в ЮАР обойдётся в 343 тысячи рандов (21 тысяча долларов). Новый фургончик отличается грузоподъёмностью 542 килограмма и объёмом грузового отсека в полтора кубометра. Выбрать комплектацию покупатели не смогут.

Renault выпустила фургон в полтора раза дешевле «Дастера»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Фургон Renault Triber Express утилитарный — альтернативы 71-сильному (96 Нм) атмосферному бензиновому двигателю объёмом 1,0 литра и 5-скоростной «механике» нет, привод только на переднюю ось, а мультимедиасистема с тачскрином новинке не положена.

Motor.ru

Впрочем, минимальный набор оборудования у африканского Triber Express есть — с завода установлены рейлинги (выдерживают до 50 килограммов), система ABS, пара подушек безопасности, электростеклоподъёмники, задний парктроник, кондиционер и радиола с поддержкой Bluetooth.

Вместо задних рядов сидений — грузовой отсек, причём от стёкол отказались в пользу заглушек, а для защиты смонтировали сетку. Пол ровный, но полезный объём скрадывают колёсные арки и дверные карты. Впрочем, полтора кубометра полезного объёма — неплохой показатель для четырёхметрового кузова. Хотя для 4,5-метрового фургона Lada Largus заявлена вместимость 2540 литров.

Motor.ru

Renault Triber Express можно считать африканским аналогом «Ларгуса», ведь других коммерческих моделей французской фирмы в местной гамме нет. Что касается российских перспектив Lada Largus, то при удачном раскладе сборка универсалов может возобновиться уже в этом месяце.

Автоновости,Lada Largus,Renault,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители