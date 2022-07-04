Автодилерам запретят навязывать дополнительные услуги

В Госдуму РФ внесен проект поправок в КоАП, в которых предусматриваются санкции для автомобильных дилеров и страховых компаний за навязывание покупателям допуслуг, например, при покупке машины или страхового полиса. Об этом сообщают «Известия».
«Навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг); на юридических лиц — в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг)», — говорится в документе.
Отмечается, что на сегодняшний день в российском законодательстве нет отдельной нормы, которая предусматривает ответственность за навязывание дополнительных товаров и услуг.