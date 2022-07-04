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4 часа назад

Новости автомира: автодилерам запретят навязывать дополнительные услуги

Газета.Ruиещё 1

В Госдуму РФ внесен проект поправок в КоАП, в которых предусматриваются санкции для автомобильных дилеров и страховых компаний за навязывание покупателям допуслуг, например, при покупке машины или страхового полиса. Об этом сообщают «Известия».

Автодилерам запретят навязывать дополнительные услуги
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Навязывание потребителю дополнительных товаров (работ, услуг) за отдельную плату влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг); на юридических лиц — в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг)», — говорится в документе.

Отмечается, что на сегодняшний день в российском законодательстве нет отдельной нормы, которая предусматривает ответственность за навязывание дополнительных товаров и услуг.

Автоновости,Госдума,
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