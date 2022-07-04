Toyota прекратила принимать заявки на Land Cruiser 300 и Lexus LX

Toyota прекратила принимать заявки на Land Cruiser 300, Lexus LX и NX. На официальном сайте марки в Японии появилось сообщение, что количество полученных заказов «значительно превышает производственные мощности», поэтому Toyota приняла решение приостановить приём предзаказов. Сколько продлится фактическое ограничение продаж неизвестно — по этому поводу концерн Toyota обещала проинформировать клиентов отдельно.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Toyota Land Cruiser LC300 базируется на новой платформе GA-F, вес которой на 200 кг меньше, чем у предыдущей модели. Японский автопроизводитель предлагает LC300 с двумя вариантами трансмиссии по всему миру — 3,3-литровым бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 409 л.