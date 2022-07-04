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4 часа назад

Новости автомира: Toyota прекратила принимать заявки на Land Cruiser 300 и Lexus LX

ПроКроссовер.ру

Toyota прекратила принимать заявки на Land Cruiser 300, Lexus LX и NX. На официальном сайте марки в Японии появилось сообщение, что количество полученных заказов «значительно превышает производственные мощности», поэтому Toyota приняла решение приостановить приём предзаказов. Сколько продлится фактическое ограничение продаж неизвестно — по этому поводу концерн Toyota обещала проинформировать клиентов отдельно.

Toyota прекратила принимать заявки на Land Cruiser 300 и Lexus LX
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Toyota Land Cruiser LC300 базируется на новой платформе GA-F, вес которой на 200 кг меньше, чем у предыдущей модели. Японский автопроизводитель предлагает LC300 с двумя вариантами трансмиссии по всему миру — 3,3-литровым бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 409 л.

Оба силовых агрегата сочетаются с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мы ожидаем, что Toyota сначала выпустит Land Cruiser LC300 с дизельным двигателем V6, а бензиновый вариант может появиться позже. Также сообщается, что в некоторых странах Toyota предлагает безнаддувный бензиновый двигатель V6 в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач

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