В ЕС с 6 июля введут новые требования к безопасности авто

В Европейском союзе разработали новые требования к системам безопасности для выпускаемых с заводов легковых автомобилей. Действовать они начнут с 6 июля. Коснутся поначалу они только тех машин, что еще не успели попасть на рынок. Для уже выставленных в автосалонах действует мораторий до 2024 года. Да и принуждать автовладельцев оборудовать своих железных коней дополнительными системами пока не планируется.

Фото: RONNY HARTMANN / AFP RONNY HARTMANN / AFP

В ЕС надеются, что новые требования к машинам помогут предотвратить к 2040 году до 25 тысяч смертей на дорогах, не допустить более 140 тысяч серьезных травм, полученных в ДТП.

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Оценить первые результаты предполагается через пять лет. И если они окажутся удовлетворительными, то требования к системам безопасности будут распространены и на фургоны с грузовиками.

Суть новых правил сводится к тому, чтобы все выпускаемые заводами автомобили были оборудованы рядом систем: камерами, помогающими при движении и парковке, GPS-трекерами, различными детекторами состояния водителя и даже "черными ящиками".

Большинство этих систем уже устанавливаются производителями, поэтому главным новшеством станет запись всего происходящего с автомобилем. Водитель не сможет деактивировать "черный ящик". Правда, собранная информация будет использоваться только для научных исследований. По этой причине данные будут анонимными, без возможности узнать, на каком именно автомобиле стоял тот или иной регистратор. Это должно успокоить водителей, опасающихся, что записи могут быть использованы для наложения на них задним числом штрафов, например, за превышение скорости.

Остальные устройства, которые станут обязательными, более-менее знакомы водителям. Во всех новых автомобилях, произведенных в ЕС, появятся камеры и GPS-трекеры, которые позволят круиз-контролю лучшим образом адаптировать скорость движения к сигналам светофоров. Выйти их этого режима можно будет, с силой нажав на педаль газа. Если же автомобиль из-за невнимательности водителя попробует выехать за пределы полосы, умная система подаст сигнал, а может даже и сама скорректирует движение. Правда, полного доверия пока в таким устройствам нет, и их можно будет отключить.

Обязательной станет и задняя камера, которая должна отслеживать другие автомобили, велосипедистов и пешеходов и подавать предупреждающий сигнал водителю. И если тот не затормозит, установленная в машине система сделает это сама.

Искусственный интеллект сможет также активировать систему экстренного торможения при угрозе столкновения во время обычного движения.

Появятся в салоне и новые детекторы. Один из них будет отслеживать усталость и сонливость водителя. Как отмечает испанская El Mundo, это понятно по положению рук на рулевом колесе. И если оно окажется не таким, как надо, машина подаст сигнал. Другой детектор не позволит сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, точнее не даст завести двигатель.