На рынке РФ подешевели три кроссовера Haval

Также снизилась стоимость еще одного автомобиля от другого китайского бренда
«Прайс-листы в сторону уменьшения переписали бренды Haval и Geely», — Autonews.
В России продолжается тренд на небольшое снижение стоимости новых автомобилей после резкого роста. Как стало известно «Max-Cars», уменьшение зафиксировали в прайс-листах китайских компаний Haval и Geely. Хотя еще до этого официального снижения дилеры уже предлагали покупателям скидки на покупку машин, даже по факту оформления сделки без дополнительных условий.
Снижение цен коснулось и обновленных машин Haval F7 и Haval F7x. Новые цены в прайс-листах от 2,569 млн и 2,639 млн рублей соответственно. Снижение рекомендованной розничной цены составило тоже по 180 тысяч рублей.
Что касается марки Geely, то компания переписала ценник на Geely Tugella. Машина стала дешевле на 100 тысяч рублей. Теперь минимальная РРЦ составляет 3,55 млн рублей.