На рынке РФ подешевели три кроссовера Haval

Также снизилась стоимость еще одного автомобиля от другого китайского бренда

Фото: Haval Haval

«Прайс-листы в сторону уменьшения переписали бренды Haval и Geely», — Autonews.

В России продолжается тренд на небольшое снижение стоимости новых автомобилей после резкого роста. Как стало известно «Max-Cars», уменьшение зафиксировали в прайс-листах китайских компаний Haval и Geely. Хотя еще до этого официального снижения дилеры уже предлагали покупателям скидки на покупку машин, даже по факту оформления сделки без дополнительных условий.

Haval Jolion – от 2,459 млн (-150 тыс. рублей),

Haval F7x – от 2,509 млн (-180 тыс. рублей),

Haval F7 – от 2,459 млн (-180 тыс. рублей). В итоге следующее снижение цен можно считать просто бюрократией, дошедшей до бумаги, хотя цены уже были примерно такими при продаже машин:

Снижение цен коснулось и обновленных машин Haval F7 и Haval F7x. Новые цены в прайс-листах от 2,569 млн и 2,639 млн рублей соответственно. Снижение рекомендованной розничной цены составило тоже по 180 тысяч рублей.