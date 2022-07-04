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3 часа назад

Новости автомира: На рынке РФ подешевели 3 кроссовера Haval на 150-180 тыс. рублей в июле 2022 года

Max-cars.ru

Также снизилась стоимость еще одного автомобиля от другого китайского бренда

На рынке РФ подешевели три кроссовера Haval
Фото: HavalHaval

«Прайс-листы в сторону уменьшения переписали бренды Haval и Geely», — Autonews.

В России продолжается тренд на небольшое снижение стоимости новых автомобилей после резкого роста. Как стало известно «Max-Cars», уменьшение зафиксировали в прайс-листах китайских компаний Haval и Geely. Хотя еще до этого официального снижения дилеры уже предлагали покупателям скидки на покупку машин, даже по факту оформления сделки без дополнительных условий.

В итоге следующее снижение цен можно считать просто бюрократией, дошедшей до бумаги, хотя цены уже были примерно такими при продаже машин:
  • Haval Jolion – от 2,459 млн (-150 тыс. рублей),
  • Haval F7x – от 2,509 млн (-180 тыс. рублей),
  • Haval F7 – от 2,459 млн (-180 тыс. рублей).

Снижение цен коснулось и обновленных машин Haval F7 и Haval F7x. Новые цены в прайс-листах от 2,569 млн и 2,639 млн рублей соответственно. Снижение рекомендованной розничной цены составило тоже по 180 тысяч рублей.

Что касается марки Geely, то компания переписала ценник на Geely Tugella. Машина стала дешевле на 100 тысяч рублей. Теперь минимальная РРЦ составляет 3,55 млн рублей.

Автоновости,Geely,
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