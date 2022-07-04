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2 часа назад

Новости автомира: Aurus представил водородный седан с запасом хода 600 км

Газета.Ruиещё 1

Водородная версия автомобиля Aurus была представлена на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.

Aurus представил водородный седан с запасом хода 600 км
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

Отмечается, автомобиль оборудован комбинированной электроустановкой, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератора на водороде. Емкость батареи составляет 100 кВт ч. Время разгона седана до 100 км/ч составляет 4 с. Запас хода — 600 км.

На данный момент производятся только опытные экземпляры водородного автомобиля Aurus для различных испытаний.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

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