Aurus представил водородный седан с запасом хода 600 км

Водородная версия автомобиля Aurus была представлена на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, автомобиль оборудован комбинированной электроустановкой, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератора на водороде. Емкость батареи составляет 100 кВт ч. Время разгона седана до 100 км/ч составляет 4 с. Запас хода — 600 км.
На данный момент производятся только опытные экземпляры водородного автомобиля Aurus для различных испытаний.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник.