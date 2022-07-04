В России перезапустят программы льготного автокредитования

В июле в России возобновятся программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом сообщил журналистам ТАСС глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на выставке «Иннопром», которая стартовала 4 июля в Екатеринбурге. По его словам, меры поддержки перезапустят с этого месяца, однако точной даты министр не назвал. Также пока неизвестно, на каких условиях будут работать программы поддержки спроса.

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Ранее в июне Мантуров заявлял, что министерство надеется на скорейшее возобновление льготного автокредитования и лизинга. К перезапуску программ уже тогда были готовы «и банки, и производители, и дилеры, и лизинговые компании».

Ранее молодые семьи могли получить скидку в 10 процентов на автомобили отечественных марок, стоимость которых не превышала 1,5 миллиона рублей. На момент действия льгот в перечне таких автомобилей был почти весь модельный ряд Lada. Вероятно, с возобновлением программ условия изменятся.

На программы льготного кредитования в этом году заложено 10,2 миллиарда рублей, на льготный лизинг — еще 4,9 миллиарда. Всего на поддержку автопрома будет направлено 20,7 миллиарда рублей. Из них 2,6 миллиарда и 3,3 миллиарда пойдут на субсидии на покупку электрокаров и газомоторной техники соответственно.