Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: в России перезапустят программы льготного автокредитования

Motor.ruиещё 1

В июле в России возобновятся программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом сообщил журналистам ТАСС глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на выставке «Иннопром», которая стартовала 4 июля в Екатеринбурге. По его словам, меры поддержки перезапустят с этого месяца, однако точной даты министр не назвал. Также пока неизвестно, на каких условиях будут работать программы поддержки спроса.

В России перезапустят программы льготного автокредитования
Фото: © Moscow-live.ru© Moscow-live.ru

Ранее в июне Мантуров заявлял, что министерство надеется на скорейшее возобновление льготного автокредитования и лизинга. К перезапуску программ уже тогда были готовы «и банки, и производители, и дилеры, и лизинговые компании».

Ранее молодые семьи могли получить скидку в 10 процентов на автомобили отечественных марок, стоимость которых не превышала 1,5 миллиона рублей. На момент действия льгот в перечне таких автомобилей был почти весь модельный ряд Lada. Вероятно, с возобновлением программ условия изменятся.

На программы льготного кредитования в этом году заложено 10,2 миллиарда рублей, на льготный лизинг — еще 4,9 миллиарда. Всего на поддержку автопрома будет направлено 20,7 миллиарда рублей. Из них 2,6 миллиарда и 3,3 миллиарда пойдут на субсидии на покупку электрокаров и газомоторной техники соответственно.

Льготы возобновляются на фоне застоя на рынке новых автомобилей, который отреагировал на уход брендов, остановку завод и рекордный рост цен. В мае в России было продано только 24,2 тысячи машин, что в шесть раз меньше, чем за тот же месяц 2021-го.

Автоновости,Lada,Денис Мантуров,Минпромторг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители