Aurus представил электромотоцикл для сильных морозов

Российская компания Aurus представила на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге прототип электромотоцикла Merlon. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Минпромторг Минпромторг

Отмечается, что на сегодняшний день партия прототипов мотоциклов Aurus Merlon проходит испытания. Пиковая мощность байка составляет 140кВт (190 л.с.), а максимальная скорость установлена на уровне 200 км/ч. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч не превышает 3,7 с. Запас хода Merlon - 200 км.

Одной из особенностей мотоциклов Aurus Merlon является возможность их использования при отрицательных температурах до -25 градусов Цельсия. Специальные версии мотоциклов тяжелого класса подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС.

Судя по видео, размещенном в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти», на выставке представлена версия мотоцикла Aurus Merlon для спецслужб. Она оснащена проблесковыми маячками и средствами связи.