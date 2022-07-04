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24 минуты назад

Новости автомира: Aurus представил электромотоцикл для сильных морозов

Газета.Ruиещё 2

Российская компания Aurus представила на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге прототип электромотоцикла Merlon. Об этом сообщает ТАСС.

Aurus представил электромотоцикл для сильных морозов
Фото: МинпромторгМинпромторг

Отмечается, что на сегодняшний день партия прототипов мотоциклов Aurus Merlon проходит испытания. Пиковая мощность байка составляет 140кВт (190 л.с.), а максимальная скорость установлена на уровне 200 км/ч. Динамика разгона мотоцикла от 0 до 100 км/ч не превышает 3,7 с. Запас хода Merlon - 200 км.

Одной из особенностей мотоциклов Aurus Merlon является возможность их использования при отрицательных температурах до -25 градусов Цельсия. Специальные версии мотоциклов тяжелого класса подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС.

Судя по видео, размещенном в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти», на выставке представлена версия мотоцикла Aurus Merlon для спецслужб. Она оснащена проблесковыми маячками и средствами связи.

Ранее глава Минпромторга заявил, что внедорожник Aurus Komendant могут презентовать в конце лета 2022 года.

Автоновости,Минпромторг,
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