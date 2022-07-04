Chery привезет в Россию неожиданный Tiggo 4 Pro

Марка Chery готовится вывести на российский рынок Tiggo 4 Pro. Автомобили для сертификации были замечены в феврале, но, как оказалось, кроссовер будет продаваться не в этом кузове, а в самом "свежем", как у китайского Chery Tiggo 5x.

Фото: Chery Chery

О том, что в России будет доступен Tiggo 4 Pro с дизайном, как у Tiggo 5x, стало известно благодаря фото, опубликованным Autonews. Схематичный дизайн внешности задокументирован в ОТТС модели, которое, как оказалось, было обновлено.

Chery

Ранее в одобрении типа транспортного средства значился безальтернативный силовой агрегат, состоящий из 147-сильного двигателя 1.5 литра и 6-ступенчатого "робота" с двумя сцеплениями.

В ОТТС для Tiggo 4 Pro в последнем кузове значатся двигатели объёмом 1.5 литра мощностью 147 и 113 л.с., первый из которых работает в паре с 6-скоростным "роботом", а второму положены МКП и вариатор.

В топовых версиях Chery Tiggo 4 Pro получит мультимедиа с экраном 10,25 дюйма, люк в крыше с электроприводом, камеру заднего вида, круиз-контроль, систему бесконтактного открывания багажника, подогревы всех сидений, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона.

Chery