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50 минут назад

Новости автомира: Chery привезет в Россию Tiggo 4 Pro, но не тот, который все ожидали

Российская Газета

Марка Chery готовится вывести на российский рынок Tiggo 4 Pro. Автомобили для сертификации были замечены в феврале, но, как оказалось, кроссовер будет продаваться не в этом кузове, а в самом "свежем", как у китайского Chery Tiggo 5x.

Chery привезет в Россию неожиданный Tiggo 4 Pro
Фото: Chery Chery

О том, что в России будет доступен Tiggo 4 Pro с дизайном, как у Tiggo 5x, стало известно благодаря фото, опубликованным Autonews. Схематичный дизайн внешности задокументирован в ОТТС модели, которое, как оказалось, было обновлено.

Chery

Ранее в одобрении типа транспортного средства значился безальтернативный силовой агрегат, состоящий из 147-сильного двигателя 1.5 литра и 6-ступенчатого "робота" с двумя сцеплениями.

В ОТТС для Tiggo 4 Pro в последнем кузове значатся двигатели объёмом 1.5 литра мощностью 147 и 113 л.с., первый из которых работает в паре с 6-скоростным "роботом", а второму положены МКП и вариатор.

В топовых версиях Chery Tiggo 4 Pro получит мультимедиа с экраном 10,25 дюйма, люк в крыше с электроприводом, камеру заднего вида, круиз-контроль, систему бесконтактного открывания багажника, подогревы всех сидений, двухзонный климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона.

Chery

Дата выхода и цены Chery Tiggo 4 Pro неизвестны. Актуальная версия модели продаётся по цене от 1,7 млн рублей.

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