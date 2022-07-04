Дизельная BMW 7 серии проехала на одном баке 1650 км

Англичанин Джо Ахиллес за рулем BMW 730d проехал на одном баке 1652 километра по маршруту Лондон—Мадрид. Средний расход топлива при этом составил 3,6 литра на 100 километров, хотя по паспорту седан потребляет не меньше 5,5 литра. Добиться такого результата помог ездовой режим Eco Pro, в котором машина переключается на режим максимальной экономии.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Британский блогер Джо Ахиллес уже не раз доказывал, что дизельные автомобили идеальны для дальних путешествий. В январе 2021-го на BMW 730Ld он проехал без дозаправки почти 1450 километров. Средняя скорость движения составила 100,9 километра в час, а расход — всего 4,5 литра.

Длиннобазный седан оснащен рядной «шестеркой» 3.0 (265 л.с., 620 Нм) в паре с восьмидиапазонным автоматом ZF, и по паспорту потребляет 5,3–5,8 литра на 100 километров (в комбинированном режиме по циклу WLTP).

В этом году Джо решил улучшить собственное достижение и отправился на машине из Лондона в Мадрид. Причем его выбор снова пал на дизельную BMW, а точнее, седан 730d поколения G11 с той же самой «шестеркой» B57.

Вся поездка продлилась 22 с половиной часа, но куда интереснее пробег и расход. Итак, Джо и второй водитель на одном баке проехали 1652 километра, и судя по бортовому компьютеру, у них оставалось топлива ещё на 155 километров. Машина показала средний расход в 65,2 мили на галлон, то есть 3,6 литра на сто километров.