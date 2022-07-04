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2 часа назад

Новости автомира: две модели авто в России стали угонять в пять раз чаще

Lenta.ruиещё 3

За последние два года в России в пять раз чаще стали угонять две модели авто. Их назвали в исследовании «Страхового дома ВСК», сообщает «Газета.Ru».

Две модели авто в России стали угонять в пять раз чаще
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Страховщики заявили, что у угонщиков в 5,5 раза вырос спрос на Hyundai Santa Fe, в 5,3 раза — Mitsubishi Outlander. В 1,5 раза чаще стали угонять кроссоверы Hyundai Creta и Tucson, говорится в исследовании, которое проведено на основе анализа страховых случаев.

Автомобили марки Mitsubishi в стране с 2020 года стали угонять больше в 4,2 раза. В свою очередь, угонщики в три раза меньше стали интересоваться маркой Lexus.

«Самым угоняемым автомобилем Toyota за последние четыре года стала Camry (41 процент страховых случаев), на втором и третьем месте — Land Cruiser (38 процентов) и кроссовер RAV 4 (18 процентов). Среди марки Kia наибольшим спросом у угонщиков пользуются модели Rio (48 процентов), Sportage (23 процентов), Optima (13 процентов)», — сказано в исследовании.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт Игорь Моржаретто назвал простой защищающий машину от угона лайфхак. По его словам, нужно положить под одно из сидений обычный кнопочный телефон. Это позволит сотрудникам МВД в случае угона запросить у мобильного оператора биллинг телефона, с помощью которого можно будет легко получить информацию о его местонахождении, объяснил он.

Автоновости,Mitsubishi Outlander,Hyundai Santa Fe,Hyundai Creta,Lexus,Hyundai,Kia,Toyota,Mitsubishi,Игорь Моржаретто,ВСК,
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