Две модели авто в России стали угонять в пять раз чаще

За последние два года в России в пять раз чаще стали угонять две модели авто. Их назвали в исследовании «Страхового дома ВСК», сообщает «Газета.Ru».

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Страховщики заявили, что у угонщиков в 5,5 раза вырос спрос на Hyundai Santa Fe, в 5,3 раза — Mitsubishi Outlander. В 1,5 раза чаще стали угонять кроссоверы Hyundai Creta и Tucson, говорится в исследовании, которое проведено на основе анализа страховых случаев.

Автомобили марки Mitsubishi в стране с 2020 года стали угонять больше в 4,2 раза. В свою очередь, угонщики в три раза меньше стали интересоваться маркой Lexus.

«Самым угоняемым автомобилем Toyota за последние четыре года стала Camry (41 процент страховых случаев), на втором и третьем месте — Land Cruiser (38 процентов) и кроссовер RAV 4 (18 процентов). Среди марки Kia наибольшим спросом у угонщиков пользуются модели Rio (48 процентов), Sportage (23 процентов), Optima (13 процентов)», — сказано в исследовании.