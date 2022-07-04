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3 часа назад

Полиция провела обыски в европейских офисах Hyundai и Kia

Южный автомобиль

Немецкая полиция провела обыски в восьми офисах компаний Hyundai и Kia в Германии, а также в Люксембурге. Компании подозревают в крупном мошенничестве. Местная прокуратура подозревает автопроизводителей в том, что дизельные двигатели Kia и Hyundai имеют более грязный выхлоп, чем заявлено корейскими компаниями.

В офисах Hyundai и Kia прошли обыски
Фото: HyundaiHyundai

Если данная информация подтвердится, то в общей сложности 210 000 корейских автомобилей признают загрязняющими атмосферу. Эти машины были проданы до 2020 года. В Kia и Hyundai заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами, но следователей интересуют и другие автопроизводители. По данным Bloomberg, мошенническое программное обеспечение было получено от компаний Bosch и Delphi Technologies.

Автоновости,Hyundai,Kia,
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