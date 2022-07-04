Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
23 минуты назад

Новости автомира: дооснастить упрощенную LADA Granta 2022 года подушкой безопасности и ABS не получится

Max-cars.ru

Россияне, привыкшие дорабатывать автомобили после покупки, задались вопросом установки ABS и подушек безопасности в упрощенные версии LADA Granta Classic. Как стало известно «Max-Cars», сами системы можно найти в продаже. Как новые, так и «с разборки». Кроме руля с подушкой безопасности. Его физически нет на рынке новым.

Дооснастить упрощенную LADA Granta 2022 года не получится
Фото: ТАССТАСС

А установка руля и с блоком подушки безопасности от автомобиля с пробегом не гарантирует срабатывания. Мало того, система датчиков для срабатывания пиропатронов имеет тонкую настройку. Собранная кустарным способом она может неожиданно сработать в неподходящих условиях. Тогда это приведет к ДТП.

Также придется менять переднюю панель, она должна иметь зоны разрыва для подушки безопасности. Надо вести проводку к преднатяжителю ремня.На щитке приборов нет контрольных ламп SRS и ABS. Также используется другой блок управления двигателем.

В этом блоке показания скорости берут как и раньше коробки передач. Хотя до этого ее брали с датчиков ABS. А значит, блок ABS можно купить даже новым, но его установка потребует глобальной переработки машины. Нужно будет докупить ступичные подшипники с магнитными кольцами под ABS и сами датчики. А после разобраться еще и с «колдуном», регулятором тормозных усилий.

Даже если все работы провести, то это потребует больше денег, чем разница между стоимостью прежней версии Classic и упрощенной машины. Да и никакой гарантии работоспособности систем, собранных кустарным способом, нет. Зато есть статья 12.5 КоАП РФ, которая может применяться при вмешательстве в тормозную систему автомобиля.

Автоновости,Lada Granta,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители