Дооснастить упрощенную LADA Granta 2022 года не получится

Россияне, привыкшие дорабатывать автомобили после покупки, задались вопросом установки ABS и подушек безопасности в упрощенные версии LADA Granta Classic. Как стало известно «Max-Cars», сами системы можно найти в продаже. Как новые, так и «с разборки». Кроме руля с подушкой безопасности. Его физически нет на рынке новым.

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А установка руля и с блоком подушки безопасности от автомобиля с пробегом не гарантирует срабатывания. Мало того, система датчиков для срабатывания пиропатронов имеет тонкую настройку. Собранная кустарным способом она может неожиданно сработать в неподходящих условиях. Тогда это приведет к ДТП.

Также придется менять переднюю панель, она должна иметь зоны разрыва для подушки безопасности. Надо вести проводку к преднатяжителю ремня.На щитке приборов нет контрольных ламп SRS и ABS. Также используется другой блок управления двигателем.

В этом блоке показания скорости берут как и раньше коробки передач. Хотя до этого ее брали с датчиков ABS. А значит, блок ABS можно купить даже новым, но его установка потребует глобальной переработки машины. Нужно будет докупить ступичные подшипники с магнитными кольцами под ABS и сами датчики. А после разобраться еще и с «колдуном», регулятором тормозных усилий.