Renault променяла Россию на Бразилию

Компания Renault локализует платформу CMF-B, на которой должны были выпускаться все новые Lada, и литровый турбомотор в Бразилии. Здесь же планируют разработку преемника нового бюджетного кроссовера. На эти цели будет направлено два миллиарда реалов (около 382 млн долларов).

Фото: Renault Renault

Возможность выпуска автомобилей на модульной платформе CMF-B, по словам Renault, в будущем позволит электрифицировать модели.

Что касается бюджетного кроссовера, то предполагается, что это будет автомобиль, созданный на базе Dacia Sandero с оригинальной внешностью. Чем он будет отличаться от представленных ныне на бразильском рынке Sandero и Sandero Stepway, неизвестно.

В марте прошлого года Renault заявила о том, что к середине 2022 года в Бразилии будет запущено пять новинок, в том числе два электрокара. В их числе электрический Renault Kwid, первая партия которого была моментально распродана, обновлённые кроссоверы Captur, Duster, пикап Oroch, а также обновлённый Renault Master.