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2 часа назад

Новости автомира: Renault променяла Россию на Бразилию. Там построят новый бюджетный кроссовер

Российская Газета

Компания Renault локализует платформу CMF-B, на которой должны были выпускаться все новые Lada, и литровый турбомотор в Бразилии. Здесь же планируют разработку преемника нового бюджетного кроссовера. На эти цели будет направлено два миллиарда реалов (около 382 млн долларов).

Renault променяла Россию на Бразилию
Фото: RenaultRenault

Возможность выпуска автомобилей на модульной платформе CMF-B, по словам Renault, в будущем позволит электрифицировать модели.

Что касается бюджетного кроссовера, то предполагается, что это будет автомобиль, созданный на базе Dacia Sandero с оригинальной внешностью. Чем он будет отличаться от представленных ныне на бразильском рынке Sandero и Sandero Stepway, неизвестно.

В марте прошлого года Renault заявила о том, что к середине 2022 года в Бразилии будет запущено пять новинок, в том числе два электрокара. В их числе электрический Renault Kwid, первая партия которого была моментально распродана, обновлённые кроссоверы Captur, Duster, пикап Oroch, а также обновлённый Renault Master.

Renault Group попрощалась с российским рынком весной 2022 года, официально о прекращении бизнеса и его реструктуризации, в рамках которой активы компании были переданы Минпромторгу, НАМИ и властям Москвы, сообщили в мае. В настоящее время автомобили Renault в нашей стране не выпускаются, поставки из-за рубежа не осуществляются.

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