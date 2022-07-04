В один автосалон завезли автомобили на 100 миллионов долларов

На YouTube-канале опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировали роскошный автосалон F1rst Motors, расположенный в Дубае. Владельцы фешенебельного дилерского центра собрали под одной крышей эксклюзивные суперкары, общая стоимость которых превышает 100 миллионов долларов (примерно 5,4 миллиарда рублей по текущему курсу). Кроме автобизнеса, хозяева уникального пространства занимаются продажей недвижимости и ювелирных изделий.

Дилерский центр F1rst Motors специализируется на продаже редких и эксклюзивных автомобилей. Причём к покупке доступны, как новые, так и модели с пробегом. В коллекции владельцев присутствуют McLaren P1, P1 GTR и Speedtail, несколько Ferrari SF90 Stradale и LaFerrari Aperta, а также Porsche 918 Spyder в редчайшем исполнении Weissach. Кроме того, для клиентов доступны Lamborghini Sian и Bugatti Divo, которые оценивают в пять и 9,4 миллиона долларов (около 269 и 505 миллионов рублей).