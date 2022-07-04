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3 часа назад

На продажу выставили классическую Toyota за 1,15 миллиона долларов.

ПроКроссовер.ру

На днях на аукционе было продано 55-летнее купе Toyota 2000GT с левым рулем за 1 150 000 долларов США. По разным данным, всего было выпущено 84 или 109 экземпляров, а у этого за плечами всего 2250 км.Toyota разработала 2000GT как ответ европейским производителям спортивных автомобилей. Модель также была призвана изменить международный имидж Японии как страны, производящей дешевые и практичные автомобили, но не более того.

В продаже появилась классическая Toyota за 63 млн рублей
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Чтобы сломать стереотип, Toyota превратила купе в нечто вроде эксклюзива, выпустив всего 350 экземпляров за 3 года и продав их через избранных дилеров. Большинство этих автомобилей были с правым рулем, что делало этот автомобиль редкостью

.2000GT, проданный на аукционе, оказался в Европе 53 года назад благодаря швейцарскому дилерскому центру и несколько раз переходил из рук в руки. Он даже использовался для продвижения бренда Toyota в Швейцарии, но позже попал в частную коллекцию и пролежал там 30 лет. Он прошел две реставрации и капитальный ремонт двигателя. В течение последних семи лет он оставался в Соединенных Штатах.

ПроКроссовер.ру

Автомобильная экзотика приводится в движение 2,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем, оснащенным тремя карбюраторами Miuni-Solex. В дни своей славы агрегат выдавал до 150 метрических лошадиных сил. Пятиступенчатая механическая коробка передач приводит в движение задние колеса через самоблокирующийся дифференциал.

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