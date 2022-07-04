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1 час назад

Новости автомира: россиянам вернут льготные автокредиты

Алиса Селезнёва

В России с июля заработают программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС.

Россиянам вернут льготные автокредиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, министр рассказал о возобновлении льготных программ в кулуарах выставки «Иннопром».

«С этого месяца», - отметил он.

В России с марта наблюдается значительное повышение цен на автомобили. Ситуация обусловлена рядом факторов, в том числе уходом с российского рынка крупных автоконцернов и проблемами с доставками автозапчастей из-за введения санкций. При этом цены выросли как на новые, так и на подержанные машины.

По данным Росстата, по итогам мая производство и выпуск легковых автомобилей в России сократилось на 96,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении с 8 июня выпуска «упрощенной» Lada Granta. В компании назвали ее самым доступным легковым автомобилем на российском рынке - его стоимость начинается от 678,3 тыс. рублей за седан.

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