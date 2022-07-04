Россиянам вернут льготные автокредиты

В России с июля заработают программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС.

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По данным издания, министр рассказал о возобновлении льготных программ в кулуарах выставки «Иннопром».

«С этого месяца», - отметил он.

В России с марта наблюдается значительное повышение цен на автомобили. Ситуация обусловлена рядом факторов, в том числе уходом с российского рынка крупных автоконцернов и проблемами с доставками автозапчастей из-за введения санкций. При этом цены выросли как на новые, так и на подержанные машины.