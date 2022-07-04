Россиянам вернут льготные автокредиты

В России с июля заработают программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС.
По данным издания, министр рассказал о возобновлении льготных программ в кулуарах выставки «Иннопром».
«С этого месяца», - отметил он.
В России с марта наблюдается значительное повышение цен на автомобили. Ситуация обусловлена рядом факторов, в том числе уходом с российского рынка крупных автоконцернов и проблемами с доставками автозапчастей из-за введения санкций. При этом цены выросли как на новые, так и на подержанные машины.
По данным Росстата, по итогам мая производство и выпуск легковых автомобилей в России сократилось на 96,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако «АвтоВАЗ» объявил о возобновлении с 8 июня выпуска «упрощенной» Lada Granta. В компании назвали ее самым доступным легковым автомобилем на российском рынке - его стоимость начинается от 678,3 тыс. рублей за седан.