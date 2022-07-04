Очередь на новый Hummer растянулась на 17 лет

General Motors не в состоянии угнаться за спросом на новый GMC Hummer EV: На заводе в Детройте в сутки выпускают всего 12 автомобилей, а список заказавших внедорожник насчитывает 77 тысяч клиентов.

Фото: Hummer Hummer

The Wall Streeet Journal пишет, что покупатели готовы ждать достаточно долго из-за уникальных характеристик "Хаммера": у него большой запас хода, меньшее, чем у конкурентов, время зарядки, а также, по словам представителя GM, "другие особенности, которые не позволяют сравнивать модель с другими предложениями, имеющимися на рынке".

В General Motors отмечают, что производство электрического "Хаммера" идёт почти в соответствии с планом. Сложности возникли из-за того, что платформа для автомобиля разработана с нуля, и поэтому в её освоении есть нюансы. Один из них - акцент на качестве.

Во второй половине 2022 года GMC планирует увеличить количество выпускаемых в сутки Hummer EV, причём многократно. Это станет возможно после запуска собственного завода GM по производству аккумуляторов, построенного совместно с LG Chem.

Можно ожидать, что объёмы поставок авто вырастут с сотни до тысяч в конце года, сообщил представитель автопроизводителя.