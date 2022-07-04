За руль нельзя: новые правила ГИБДД ограничат водителей

В Государственной автоинспекции России придумали новое правило, которое поможет улучшить ситуацию с безопасностью на наших дорогах. Александр Быков, который руководит ГИБДД в Москве, рассказал, что обратился в Министерство здравоохранения Российской Федерации с новой идеей, пишет newsdata.ru.

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Он предлагает составить реестр медикаментов, употребление которых предполагает запрет на управление автомобилем. В ГИБДД столицы считают, что лекарства, которые попадут в реестр, нужно отмечать прям на упаковке. Стоит отметить, что список средств, после которых лучше не садиться за руль, есть и сейчас. Однако о строгом запрете управлять автомобилем речи не идет. Медики только «не рекомендуют» этого делать.

Быков отметил, что вполне понятно, что советы медиков указывают на опасность, причиной которой становятся лекарства. Они снижают внимательность, что может стать смертельным фактором на дороге. Чтобы исключить его, рекомендация должна быть переквалифицирована в строжайший запрет.