В самый маленький Jeep установили 360-сильный V8

Американец Майк Мартин решил установить в самую маленькую модель Jeep — Renegade — восьмицилиндровый двигатель от старого Dodge Charger. Для этого пришлось полностью перебрать автомобиль, поменять и усилить панели пола, изменить геометрию и точки крепления подвески, а также поставить пневмостойки. Работы ещё не завершены, но результат должен оказаться очень интересным. Переделку машины показали в ролике, опубликованном на YouTube-канале Мартина.

Самый мощный Jeep Renegade использует «турбочетверку» 1.3, приводящую переднюю ось, и отдельный электродвигатель на задней оси. Суммарная отдача системы достигает 240 лошадиных сил. Но американцу Майку Мартину этого показалось мало и он задумал вживить кроссоверу восьмицилиндровое «сердце» от Dodge Charger. Разумеется, простым свапом задачу было не решить, поэтому масштаб работ оказался просто невероятным.

Вместе с двигателем 5.7 HEMI V8 мощностью 360 лошадиных сил «Ренегату» от «Чарджера» досталась вся проводка, перегородка моторного отсека и панели пола, причем последние пришлось дополнительно усилить при помощи металлических уголков и сварных швов. Также Майк изменил геометрию подвески — она тоже от Charger — и добавил пневматические стойки. Заодно расширена колея и арки, чтобы вместились новые колеса.