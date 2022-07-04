Дружественные РФ страны готовы приходить на российский авторынок

"Мы имеем в виду, что из наших дружественных стран есть уже проработанные планы, есть состав партнеров, которые готовы приходить в разных форматах и совместно, и предоставляя свои технологические комплекты, свои технологии производства автомобилей. При этом для нас сегодня принципиально важно обеспечить поступательно локализацию и собственные компетенции по компонентам и агрегатам",- сказал он.