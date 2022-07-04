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3 часа назад

Новости автомира: Мантуров заявил, что дружественные РФ страны готовы приходить на российский авторынок

ТАССиещё 1

Дружественные России страны готовы приходить на российский авторынок и предоставлять свои технологии производства автомобилей.

Дружественные РФ страны готовы приходить на российский авторынок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в ходе пленарного заседания на Международной выставке "Иннопром" сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы имеем в виду, что из наших дружественных стран есть уже проработанные планы, есть состав партнеров, которые готовы приходить в разных форматах и совместно, и предоставляя свои технологические комплекты, свои технологии производства автомобилей. При этом для нас сегодня принципиально важно обеспечить поступательно локализацию и собственные компетенции по компонентам и агрегатам",- сказал он.

О выставке

Главная тема выставки "Иннопром" в 2022 году - "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям", страной-партнером стал Казахстан. На мероприятии представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений. Выставка проходит с 4 по 7 июля в Екатеринбурге.

Автоновости,Денис Мантуров,Минпромторг,
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