Китайский конкурент обогнал Tesla по продажам электромобилей и стал мировым лидером отрасли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское агентство экономической информации «Цайлянь».

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За первое полугодие 2022-го компания BYD продала свыше 641 тысячи машин, показатель вырос на 315 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается Tesla, то с января по июнь 2022 года у компании было продано только 564 тысячи электромобилей.

BYD — крупнейший производитель машин в Китае. Весной 2022 года компания полностью прекратила производство автомобилей исключительно с двигателем внутреннего сгорания в пользу гибридных машин и электрокаров.

Компания продолжит использовать бензиновые двигатели, однако лишь в гибридных моделях, которые также оснащены электрическим двигателем. В BYD заявили, что владельцам машин только с двигателем внутреннего сгорания продолжат предоставлять комплексные услуги и поставлять запчасти на протяжении всего жизненного цикла автомобилей.