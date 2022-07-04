Стало известно, когда КАМАЗ запустит беспилотный грузовик

Запуск беспилотного КАМАЗа между Москвой и Санкт-Петербургом анонсировал заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. Как заявил чиновник на Иннопроме-2022, такого типа грузовики начнут работать в 2024 году.

Фото: Уральский меридиан Уральский меридиан

Он уточнил, что сейчас на дорогах общего пользования уже используется 300 беспилотных машин в 13 регионах. Они накапливают данные, которые потом будут использоваться для создания грузовых беспилотников. Проект реализуется в рамках соглашения с Минтрансом.

На Петербургском международном экономическом форуме 2021 года минтранс сообщал, что для работы грузовиков с автономным управлением на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом организуют специальные хабы. Машины не будут заезжать в города.