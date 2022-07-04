Стало известно, когда КАМАЗ запустит беспилотный грузовик

Запуск беспилотного КАМАЗа между Москвой и Санкт-Петербургом анонсировал заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. Как заявил чиновник на Иннопроме-2022, такого типа грузовики начнут работать в 2024 году.
Он уточнил, что сейчас на дорогах общего пользования уже используется 300 беспилотных машин в 13 регионах. Они накапливают данные, которые потом будут использоваться для создания грузовых беспилотников. Проект реализуется в рамках соглашения с Минтрансом.
На Петербургском международном экономическом форуме 2021 года минтранс сообщал, что для работы грузовиков с автономным управлением на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом организуют специальные хабы. Машины не будут заезжать в города.
Для соответствующего оснащения дорог потребуется от 4 до 6 млн рублей на 1 км. При этом должна увеличиться коммерческая скорость доставки грузов с 60 до 75 км/ч, и на 10% снизится себестоимость перевозки.