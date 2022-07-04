Краш-тест дешевых Hyundai разоблачил двойные стандарты производителей

Организация Global NCAP после проведения очередной серии краш-тестов призывает автопроизводителей отказаться от двойных стандартов, когда уровень безопасности автомобиля зависит от страны, в которой реализуется модель.
Например, машины для Индии регулярно получают самые низкие оценки, в то время как аналоги, продающиеся на других рынках, отличаются количеством звёзд в большую сторону. Для большей наглядности Global NCAP провела интересный краш-тест, столкнув лоб в лоб две похожие по позиционированию модели, но изготовленные для рынков разных стран.
Для теста взяли самые доступные седаны Hyundai: Accent, который изготовлен в Мексике для США, и Grand i10, произведённый в Индии и купленный в Мексике. Первый оснащён шестью эйрбегами, у второго - только два. Автомобили разогнали до одинаковой скорости и направили друг в друга, имитируя лобовое столкновения с 50-процентным перекрытием.
Результат, на самом деле, предсказуем: у индийского Hyundai не было и шанса заработать хоть одну звезду за безопасность: в результате столкновения произошла сильнейшая деформация кузова, включая переднюю стойку, руль "ушёл" назад. Эксперты заявили, что риск получения серьёзных травм в случае с Hyundai Grand i10 крайне велик.
Hyundai Accent проявил себя лучше: в случае подобной аварии водитель и пассажиры с большой вероятностью отделаются лёгкими травмами.
Такой расклад обусловлен различными стандартами безопасности, различающимися от страны к стране.
Главное для автопроизводителя - продажи: вряд ли покупательская способность жителей Индии аналогична финансовым возможностям американцев, а ведь каждый аспект, влияющий на безопасность, будет сказываться на повышении конечной стоимости авто. Может ли это быть оправданием того, что на кону всегда стоят человеческие жизни? Согласны ли те, кто хочет купить автомобиль, платить за более качественные машины, а главное - может ли?