Краш-тест дешевых Hyundai разоблачил двойные стандарты производителей

Организация Global NCAP после проведения очередной серии краш-тестов призывает автопроизводителей отказаться от двойных стандартов, когда уровень безопасности автомобиля зависит от страны, в которой реализуется модель.

Фото: Global NCAP Global NCAP

Например, машины для Индии регулярно получают самые низкие оценки, в то время как аналоги, продающиеся на других рынках, отличаются количеством звёзд в большую сторону. Для большей наглядности Global NCAP провела интересный краш-тест, столкнув лоб в лоб две похожие по позиционированию модели, но изготовленные для рынков разных стран.

Для теста взяли самые доступные седаны Hyundai: Accent, который изготовлен в Мексике для США, и Grand i10, произведённый в Индии и купленный в Мексике. Первый оснащён шестью эйрбегами, у второго - только два. Автомобили разогнали до одинаковой скорости и направили друг в друга, имитируя лобовое столкновения с 50-процентным перекрытием.

Результат, на самом деле, предсказуем: у индийского Hyundai не было и шанса заработать хоть одну звезду за безопасность: в результате столкновения произошла сильнейшая деформация кузова, включая переднюю стойку, руль "ушёл" назад. Эксперты заявили, что риск получения серьёзных травм в случае с Hyundai Grand i10 крайне велик.

Hyundai Accent проявил себя лучше: в случае подобной аварии водитель и пассажиры с большой вероятностью отделаются лёгкими травмами.

Такой расклад обусловлен различными стандартами безопасности, различающимися от страны к стране.