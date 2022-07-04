В Иркутске наладят выпуск китайских электробусов и электрокаров

В Иркутске может стартовать производство электробусов и электрокаров с китайскими корнями. На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано соглашение между Корпорацией развития Иркутской области (КРИО) и Sichuan Bus Manufacturing. В его рамках будет запущено совместное предприятие для локализации производства «зеленых» машин в Иркутске. Подробностей о проекте о пока немного, но вскоре они должны появиться: площадку собираются подобрать в 2022 году, а начать производство — в 2023-м.

Фото: © Chinabuses.com © Chinabuses.com

Производственные мощности Sichuan Bus Manufacturing расположены в городе Чэнду — административном центре Сычуани. Компания выпускает автобусы под брендом Emei, получившим название в честь одной из гор провинции.

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В модельном ряду Emei числятся городские автобусы вместимостью от 10 до 33 человек, междугородние (на 24-25 человек), спальные (до 43 человек) и двухэтажные, вмещающие более 60 человек. Собственные моторы Emei не выпускает: автобусы оснащаются двигателями сторонних фирм Geely, Shanghai Diesel и Yuchai.

Какую модель будут производить в Иркутске, пока неизвестно. В этом году российская сторона планирует закупить три-четыре модели электробусов и испытать их в отечественных условиях. По итогам тестов определятся параметры машины — вместимость, запас хода и так далее.

«Проект по созданию производства электромобилей и электробусов очень важен для нашего региона, и мы заинтересованы в его скорейшей реализации», — сказал первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников. В КРИО же уверены, что инициатива даст толчок развитию экономики региона.

Для реализации проекта уже создали специальную рабочую группу и наметили дорожную карту. Сейчас стороны занимаются поиском подходящей площадки: ее выберут до конца года. Если все пойдет по плану, производство стартует в 2023 году.