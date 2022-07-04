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4 часа назад

Новости автомира: на Украине Renault Duster российской сборки стал самым популярным автомобилем в июне

Газета.Ru

Кроссовер российской сборки Renault Duster стал самым продаваемым новым легковым автомобилем на украинском рынке по итогам июня. Об этом сообщает Укравтопром.

На Украине Renault Duster российской сборки стал бестселлером
Фото: RenaultRenault

Так, за первый месяц лета было продано 168 кроссоверов Duster. На втором месте находится модель Toyota RAV4, которую приобрели 118 жителей Украины. Третье место занимает Toyota Highlander — 114 единиц.

Четвертое и пятое места занимают Toyota Yaris Cross и Ford Kuga. Предпочтение этим машинам отдали 104 и 84 украинца.

Всего в июне 2022 года на Украине было продано 2,9 тыс. новых легковых автомобилей.

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