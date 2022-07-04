На Украине Renault Duster российской сборки стал бестселлером

Кроссовер российской сборки Renault Duster стал самым продаваемым новым легковым автомобилем на украинском рынке по итогам июня. Об этом сообщает Укравтопром.

Фото: Renault Renault

Так, за первый месяц лета было продано 168 кроссоверов Duster. На втором месте находится модель Toyota RAV4, которую приобрели 118 жителей Украины. Третье место занимает Toyota Highlander — 114 единиц.

Четвертое и пятое места занимают Toyota Yaris Cross и Ford Kuga. Предпочтение этим машинам отдали 104 и 84 украинца.