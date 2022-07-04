Названы автомобили с самыми большими топливными баками

Американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг автомобилей, которые очень дорого заправлять. В список попали машины 2022 модельного года, объем топливных баков которых составляет от 91 до 122 литров. Это полноразмерные внедорожники и пикапы, расходующее в среднем 13,8–16,8 литра бензина на 100 километров. Так как в перечень не включили такие модели, как Ford F-150 и F-250, то его можно считать весьма условным.

Фото: Toyota Tundra© Toyota Toyota Tundra© Toyota

В рейтинг Consumer Reports (CR) попали полноразмерные внедорожники и пикапы для американского рынка, объем топливных баков которых составляет 91—122 литра. Список включает только 12 машин 2022 модельного года. Все они были на тесте у CR и отличились весьма нескромным аппетитом — в этом случае речь идет о расходе 13,8–16,8 литра на 100 километров. Последнюю строчку рейтинга занял Ford Expedition, в который влезает 88 литров бензина, а перед ним расположились Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado и Chevrolet Tahoe с показателем 90,8 литра.

Между тем в списке отсутствуют и более «вместительные» модели. Например, Ford F-150 — его можно заказать с баком на 136 литров, или F-250, для которого доступен в том числе 182-литровый бак.