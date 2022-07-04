Названы автомобили с самыми большими топливными баками

Американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг автомобилей, которые очень дорого заправлять. В список попали машины 2022 модельного года, объем топливных баков которых составляет от 91 до 122 литров. Это полноразмерные внедорожники и пикапы, расходующее в среднем 13,8–16,8 литра бензина на 100 километров. Так как в перечень не включили такие модели, как Ford F-150 и F-250, то его можно считать весьма условным.
В рейтинг Consumer Reports (CR) попали полноразмерные внедорожники и пикапы для американского рынка, объем топливных баков которых составляет 91—122 литра. Список включает только 12 машин 2022 модельного года. Все они были на тесте у CR и отличились весьма нескромным аппетитом — в этом случае речь идет о расходе 13,8–16,8 литра на 100 километров. Последнюю строчку рейтинга занял Ford Expedition, в который влезает 88 литров бензина, а перед ним расположились Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado и Chevrolet Tahoe с показателем 90,8 литра.
Места с восьмого по четвертое заняли Nissan Armada, Infiniti QX80, Nissan Titan, Ram 1500 (у всех бак на 98,4 литра) и Toyota Sequoia (99,9 литра). Третье досталось Jeep Wagoneer (103,3 литра). На второй строчке оказался Chevrolet Suburban, бак которого вмещает 106 литров топлива, а на первой — Toyota Tundra: бак пикапа рассчитан на 122 литра бензина.
Между тем в списке отсутствуют и более «вместительные» модели. Например, Ford F-150 — его можно заказать с баком на 136 литров, или F-250, для которого доступен в том числе 182-литровый бак.
«Российская Газета» дополнила американский рейтинг отечественными моделями. Лидером российского рынка по объёму топливного бака стал УАЗ «Патриот» (68 литров). За ним идут пятидверная Lada Niva Legend (65 литров), Aurus Senat (62,1 литра), Lada Niva Travel (58 литров) и Lada Vesta (55 литров).