Skoda Octavia Combi RS провалила «лосиный тест»

Испанское издание km77.com опубликовало видео очередного «лосиного теста». На этот раз журналисты проверили манёвренность гибридной Skoda Octavia Combi RS. «Заряженный» универсал не смог справиться с испытанием. Однако эксперты сделали вывод, что технические характеристики автомобиля не при чём. Виной всему стали покрышки Bridgestone, которые не смогли обеспечить достаточно сцепления с дорожным полотном во время резких перестроений.

Фото: © km77.com / YouTube © km77.com / YouTube

Для испытаний журналисты выбрали Octavia Combi RS, оснащенный силовой установкой мощностью 245 лошадиных сил, адаптивной подвеской и покрышками Bridgestone Turanza. Они и стали причиной неудачи автомобиля на тесте.

В ходе заездов универсал успешно справился с «лосиным тестом» на скорости 70 километров в час. Все следующие попытки заканчивались для автомобиля наездом на один или несколько конусов. Журналисты были удивлены, поскольку даже более габаритный универсал Mercedes E-Class Estate справился с испытанием на скорости 75 километров в час.

Водитель, управлявший Octavia Combi RS во время теста, заявил, что провал испытания связан с шинами, которые не обеспечивали достаточного сцепления с дорогой, в следствии чего машина не выполняла манёвры на более высоких скоростях. На замедленном повторе видно, что покрышки действительно не цепляются за асфальт. При этом организаторы «лосиного теста» отметили, что ни один автомобиль, обутый в Bridgestone Turanza не смог выполнить перестроения на скорости выше 75 километров в час.