Автомобили Haval подешевели

Руководством китайского автобренда Haval были пересмотрены рекомендованные розничные ценники на 5 моделей, представленных в России. Более доступными в модельном ряду стали кроссы F7, а также F7x. Тоже самое касается их рестайлинговых модификаций.

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Модели Jolion тоже уменьшились в цене. Расценки на внедорожную версию H9 остались неизменными. Тоже самое касается рекомендованной розничной цены на Dargo. По заявлению аналитиков, автопроизводитель Haval уменьшил стоимость определённых своих транспортных средств на 160 – 180 тыс. руб.

В настоящее время на отечественном авторынке дорестайлинговая модификация Haval F7 расценивается от 2,459 млн. руб. Ранее ценник транспортного средства составляет 2,639 млн. руб.

Стоимость купе модификации F7x начинается от 2,059 млн. руб. Прошлая цена составляла 2,689 млн. руб. Ценники обновлённой модификации кроссов начинаются от 2,569 и 2,639 млн. руб. Раньше расценки на эти автомобили стартовали от 2,749 и 2,819 млн. руб. соответственно.

Модель Haval Jolion уменьшилась в цене с 2,179 до 2,029 млн. руб. Все комплектации данных моделей стали доступными за аналогичную сумму. За рамную H9 до сих пор просят от 4,399 млн. руб. Самой свежей моделью в линейке является кросс Dargo. Рекомендованная розничная цена на этот вариант начинается от 3,199 млн. руб., как и раньше.

По заявлению экспертов, в июне немецкий известный автобренд резко уменьшил отечественные рекомендованные ценники на всю модельную линейку после весеннего увеличения. Авто стали дешевле на 720 000 - 3 450 000 руб.