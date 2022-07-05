В России предрекли снижение цен на автомобили

«Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно "растягивать" изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка»", — предрек он.