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3 часа назад

Новости автомира: В России предрекли снижение цен на автомобили

Lenta.ru

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ситуация со стоимостью автомобилей в стране стабилизируется. Сейчас нет причин для резких изменений, поэтому он обещал снижение цен на машины, сообщает РИА Новости.

В России предрекли снижение цен на автомобили
Фото: ТАССТАСС

По словам министра, стоимость автомобилей не уменьшилась значительно из-за инерции относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. Машины производят в течение 3-4 месяцев, поэтому сейчас на рынке появляются модели, сделанные из элементов, приобретенных в январе, феврале и марте.

«Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно "растягивать" изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка»", — предрек он.

Мантуров допустил постепенное снижение цен на машины в течение этого года, поскольку производителям невыгодно сохранять высокие показатели «до последнего».

«...Компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации», — заключил он.

Ранее Мантуров заявил о включении Lego и BMW в список параллельного импорта. Первоначальный вариант перечня Минпромторг опубликовал в мае 2022 года.

Автоновости,BMW,Денис Мантуров,Минпромторг,
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