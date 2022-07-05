Мантуров анонсировал снижение цен на автомобили

"Цикл производства автомобилей занимает около 3–4 месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок. Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним – он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно растягивать изменение цены по году", – приводит его слова РИА Новости.