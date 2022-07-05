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1 час назад

Новости автомира: Toyota приостановила прием заказов на Land Cruiser 300 и Lexus LX

runews24.ru

Японский портал Yahoo отметил, что сроки ожидания некоторых комплектаций Land Cruiser 300 приблизились к пяти годам, поэтому компания пошла на такие меры. Такой долгий цикл обработки заявок означает, что оснащение внедорожников на момент оформления заказа и при поставке может отличаться.

Toyota приостановила прием заказов на Land Cruiser 300 и Lexus LX
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

При этом компания не стала поднимать цены на Land Cruiser 300 – в Японии новый внедорожник стоит от 5,1 до 8 млн йен (2,15-3,4 млн рублей). На вторичном рынке цены стартуют с 18 млн йен.

Внедорожники LX и кроссоверы NX поступили в продажу позже, но бренд тоже не справляется с заявками. Компания испытывает дефицит полупроводников, но не хочет продавать «упрощенные» авто.

Land Cruiser 300 собирают только в Японии на заводе Аичи, однако скоро выпуск внедорожников могут локализовать в Китае на мощностях FAW-Toyota. Это поможет японскому концерну справиться с повышенным спросом.

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