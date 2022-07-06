Добраться из Москвы до Сочи на машине можно будет за 15 часов

«От Джубги до Сочи путь сократится на пять часов: сейчас люди едут шесть, будут час. Значит, от Москвы до Джубги — примерно 1400 километров и от Джубги до Сочи 100 километров, итого 1 500 километров. Этот путь со скоростью 100 километров в час в перспективе можно будет проехать за 15 часов. Сегодня туристы едут сутки», — сказал он.