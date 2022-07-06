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4 часа назад

Новости автомира: добраться из Москвы до Сочи на машине можно будет за 15 часов

Газета.Ruиещё 1

Время в пути на автомобиле от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга-Сочи и обходов Ростова и Краснодара не превысит 15 часов. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил руководитель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Добраться из Москвы до Сочи на машине можно будет за 15 часов
Фото: Владимир Песня/РИА «Новости»Владимир Песня/РИА «Новости»

«От Джубги до Сочи путь сократится на пять часов: сейчас люди едут шесть, будут час. Значит, от Москвы до Джубги — примерно 1400 километров и от Джубги до Сочи 100 километров, итого 1 500 километров. Этот путь со скоростью 100 километров в час в перспективе можно будет проехать за 15 часов. Сегодня туристы едут сутки», — сказал он.

Строительство обходов Ростова и Краснодара завершится через год. Сроки сдачи трассы Джубга-Сочи будут утверждены до конца 2022 года.

Автоновости,Вячеслав Петушенко,Автодор,
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