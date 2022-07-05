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43 минуты назад

Новый внедорожник БелАЗ Першы 2022-2023 года показали на первых рендерах в Сети

FBM.ru

Независимые дизайнеры портала naavtotrasse.ru продемонстрировали на рендерных изображениях, как мог выглядеть первый рамный внедорожник Белаз Першы 2022-2023 модельного года.

Новый внедорожник БелАЗ Першы показали в Сети
Фото: FBM.ruFBM.ru

Авторы материала считают, что такую модель можно построить на платформе одной из моделей SAIC — Roewe RX8.

Судя по иллюстрациям, внешне Белаз Першы 2022-2023 почти не отличался бы от донора. Новинка могла бы похвастаться увеличенным клиренсом, защитным обвесом с расширителями колесных арок, крупной решеткой радиатора с встроенной головной оптикой, массивными бамперами и светодиодными задними фонарями, которые объединены декоративной вставкой.

FBM.ru

Длина Белаз Першы была бы 4 923 миллиметров, ширина — 1 930 мм, высота — 1 840 мм, расстояние между осями — 2 850 мм.

В качестве силового оснащения мог бы подойти 2,0-литровый 224-сильный турбодвигатель с максимальным крутящим моментом 360 Нм, который работает в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Важно отметить, что рендеры Белаз Першы 2022-2023 представили независимые дизайнеры, и они не имеют ничего общего с реальными планами китайского SAIC и белорусского БелАЗа.

Автоновости,
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