Китайские авто почти захватили российский рынок

За неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года китайские марки почти догнали по продажам российские. Россияне купили 2226 новых китайских легковых автомобилей, в то время как на машинах отечественных марок остановили выбор 2244 человека. То есть «китайцам», для того чтобы стать лидерами рынка, не хватило всего 19 проданных экземпляров. Такие данные привели аналитики «Автостата» по результатам обработки информации АО «Электронный паспорт».

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Первенство на российском рынке новых автомобилей по итогам 26 недели 2022 года удержали российские бренды — на них пришлось 24,9 процента продаж. Китайские марки же заняли 24,7-процентную долю. Следом идут производители из Южной Кореи, занявшие 23 процента рынка, из Европы (15 процентов) и из Японии (12 процентов). Доля автомобилей из США сократилась до рекордно низкого значения — один процент.

В десятку самых популярных марок с 27 июня по 3 июля вошли сразу четыре китайские: Chery, которой досталось четвертое место, Haval (пятое место), Geely (шестое место) и Exeed (девятое место).

Что касается моделей, то три из 10 наиболее ходовых — представители брендов из КНР. Это Haval Jolion (пятое место), Cherry Tiggo 7 Pro (шестое место) и Geely Coolray (восьмое место).