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1 час назад

Новости автомира: спад на авторынке в июне достиг 82%

"Автостат Инфо"иещё 2

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и LCV в России упали в июне 2022 года на 82% и составили 27 761 ед. Годом ранее, напомним, было продано 154 553 авто.

Спад на авторынке в июне достиг 82%
Фото: Автостат ИнфоАвтостат Инфо

Как стало известно "Автостат Инфо" из материалов АЕБ, в первое полугодие текущего года было продано 370 228 новых машин, что на 57% ниже результата за аналогичный период 2021 года — 858 252 ед.

В июне текущего года продажи автомобилей марки Lada упали на 81% до 7484 ед. вместо прошлогодних 40 096 авто. У Kia продажи сократились с 18 801 до 3703 ед. на 80%. На третье место вышел «ГАЗ» с коммерческой линейкой автомобилей: продано 2710 машин, на 42% меньше, чем годом ранее (4637 шт.). Hyundai, который занял 4-е место в июньском рейтинге, показал спад на 86% в годовом сравнении, с 19 204 до 2685 ед. Замыкает топ-5 марка Renault с результатом 1834 проданных в июне автомобиля, что на 86% меньше количества машин, проданных в июне 2021 года — 13 265 ед.

В июне этого года Lada Granta стала самой продаваемой машиной в России. Всего было продано 3305 таких машин (годом ранее — 14 133 ед.). Lada Vesta стала второй — 1767 ед. против прошлогодних 11 932 ед. Kia Rio вышла на третье место с результатом 1196 реализованных машин (годом ранее — 6434 ед.). В топ-5 моделей с наиболее высокими продажами автомобилей в России в июне этого года вошли также Hyundai Creta — 1012 ед. и Haval Jalion — 982 ед.

Автоновости,Lada Granta,Lada Vesta,Kia Rio,Hyundai Creta,Renault,Hyundai,Kia,Lada,
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