Infiniti «перезагрузит» бренд, выпустив новый QX80 в 2023 году

Примерно через год Infiniti выпустит следующее поколение своего флагманского внедорожника QX80. По словам генерального директора Пеймана Каргара, запуск ознаменует перезагрузку марки с точки зрения дизайна, комфорта и роскоши.
Информации о следующем поколении пока нет. Kargar обещает кардинально отличающийся от нынешнего поколения дизайн, который вы можете увидеть в галерее здесь. Все будущие модели Infiniti будут использовать этот новый язык дизайна. Изменение подхода к премиальным функциям и комфорту должно отдалить QX80 от его более доступных собратьев на той же платформе, Nissan Armada и Patrol.
Наконец, обновление своего имиджа позволит Infiniti достичь своей основной стратегической цели на данный момент, которая состоит в том, чтобы дать бой автопроизводителям премиум-класса из Японии и Европы. Например, QX80 следующего поколения рассматривается как достойный соперник Lexus LX и Range Rover. Обновление фирменного стиля марки и дилерской сети должно способствовать достижению этих амбициозных целей.