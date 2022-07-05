Infiniti «перезагрузит» бренд, выпустив новый QX80 в 2023 году

Примерно через год Infiniti выпустит следующее поколение своего флагманского внедорожника QX80. По словам генерального директора Пеймана Каргара, запуск ознаменует перезагрузку марки с точки зрения дизайна, комфорта и роскоши.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Информации о следующем поколении пока нет. Kargar обещает кардинально отличающийся от нынешнего поколения дизайн, который вы можете увидеть в галерее здесь. Все будущие модели Infiniti будут использовать этот новый язык дизайна. Изменение подхода к премиальным функциям и комфорту должно отдалить QX80 от его более доступных собратьев на той же платформе, Nissan Armada и Patrol.