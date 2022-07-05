По полной стоимости: Мантуров ответил на вопрос об отмене ввозных пошлин

Глава Минпромторга Денис Мантуров на промышленной выставке «Иннопром-2022» рассказал о перспективах отмены ввозных пошлин на автомобили. По мнению чиновника, это «не отвечает сегодняшним интересам развития экономики». Вдаваться в детали Мантуров не стал, поэтому какие меры поддержки рынка правительство могло бы рассмотреть, пока неизвестно. Ранее предполагалось, что отмена пошлин могла бы решить проблему дефицита машин на отечественном рынке.

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«Вопрос снижения или отмены ввозных таможенных пошлин в настоящее время не рассматривается, так как не отвечает интересам развития российской экономики и отраслей в условиях внешнего санкционного давления», — такое заявление сделал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на промышленной выставке «Иннопром-2022».

Это стало своеобразным ответом на предложение координатора движения «Синие ведёрки» Петра Шкуматов ввести ряд льгот для производителей и дистрибьюторов автомобилей и запасных частей. По мнению Шкуматова, помочь рынку могли бы обнуление пошлин на ввоз новых и подержанных машин, отмена утильсбора, субсидирование предприятий, а также некоторые послабления в техрегламента, в том числе снижение экологических норм.