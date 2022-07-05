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1 час назад

Новости автомира: В России рассказали о перспективах отмены ввозных пошлин на автомобили

Motor.ruиещё 1

Глава Минпромторга Денис Мантуров на промышленной выставке «Иннопром-2022» рассказал о перспективах отмены ввозных пошлин на автомобили. По мнению чиновника, это «не отвечает сегодняшним интересам развития экономики». Вдаваться в детали Мантуров не стал, поэтому какие меры поддержки рынка правительство могло бы рассмотреть, пока неизвестно. Ранее предполагалось, что отмена пошлин могла бы решить проблему дефицита машин на отечественном рынке.

По полной стоимости: Мантуров ответил на вопрос об отмене ввозных пошлин
Фото: Motor.ruMotor.ru

«Вопрос снижения или отмены ввозных таможенных пошлин в настоящее время не рассматривается, так как не отвечает интересам развития российской экономики и отраслей в условиях внешнего санкционного давления», — такое заявление сделал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на промышленной выставке «Иннопром-2022».

Это стало своеобразным ответом на предложение координатора движения «Синие ведёрки» Петра Шкуматов ввести ряд льгот для производителей и дистрибьюторов автомобилей и запасных частей. По мнению Шкуматова, помочь рынку могли бы обнуление пошлин на ввоз новых и подержанных машин, отмена утильсбора, субсидирование предприятий, а также некоторые послабления в техрегламента, в том числе снижение экологических норм.

Ранее Министерство промышленности и торговли Российской Федерации внесло корректировки в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Часть позиций из него удалили: они относятся к тем компаниям, которые продолжат официально ввозить продукцию в Россию. Но есть и новые — Siemens и BMW. Оба бренда, по словам Дениса Мантурова, «демонстрируют свою позицию» и отказываются возобновлять поставки и производство.

Автоновости,BMW,Петр Шкуматов,Денис Мантуров,Siemens,Минпромторг,
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