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1 час назад

Новости автомира: из-за нехватки топлива правительство Украины призвало граждан переходить на электрокары

Газета.Ru

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль обратился к украинцам с призывом переходить на электромобили. Об этом сообщает Autoconsulting.

Правительство Украины призвало сограждан переходить на электрокары
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы столкнулись с топливным кризисом. Поэтому электромобили на сегодняшний день являются нашим приоритетным направлением» – заявил Денис Шмигаль.

По словам политика, вместе с возвращением пошлин на ввоз автомобилей из Европы, правительство Украины отменило пошлины на электротранспорт. Электромобили могут ввозиться в страну без ограничений и каких-либо налогов.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский потребовал устранить очереди на АЗС страны. Глава государства заявил, что в ближайшее время будут налажены бесперебойные поставки топлива в страну.

Автоновости,Владимир Зеленский,Правительство Украины,
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