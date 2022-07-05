Правительство Украины призвало сограждан переходить на электрокары

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль обратился к украинцам с призывом переходить на электромобили. Об этом сообщает Autoconsulting.

«Мы столкнулись с топливным кризисом. Поэтому электромобили на сегодняшний день являются нашим приоритетным направлением» – заявил Денис Шмигаль.

По словам политика, вместе с возвращением пошлин на ввоз автомобилей из Европы, правительство Украины отменило пошлины на электротранспорт. Электромобили могут ввозиться в страну без ограничений и каких-либо налогов.