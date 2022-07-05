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1 час назад

Новости автомира: сколько упрощенных Lada Granta АвтоВАЗ выпустит в июле

Российская Газета

Накануне АвтоВАЗ собрал 618 товарных автомобилей Lada Granta Classic' 22 в трех вариантах кузова (седан, лифтбек, универсал). Производственные бригады доукомплектованы до списочного состава рабочими с линии "В0", сообщает паблик Avtograd news. За июль месяц планируется произвести порядка 10 тысяч автомобилей за 16 рабочих дней.

Упрощенные Lada Granta: сколько выпустят в июле
Фото: Юрий Зубко/ РГЮрий Зубко/ РГ

Напомним, упрощенная Lada Granta по сравнению с базовой версией, выпускавшейся до кризиса поставок комплектующих, лишилась антиблокировочной системы тормозов, электронной системы стабилизации ESC, ЭРА-ГЛОНАСС, подушки безопасности водителя, подсказчика переключения передач, повторителей указателей поворота в зеркалах, запасного колеса.

Самым доступным в семействе Granta Classic"22 остается седан. Его рекомендованная розничная цена - минимум 675,9 тысячи рублей. Самый дорогой - универсал. Он стоит от 702,9 тысячи рублей. Цена на лифтбек в минимальной комплектации - 695,9 тысячи рублей.

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