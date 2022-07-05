Упрощенные Lada Granta: сколько выпустят в июле

Накануне АвтоВАЗ собрал 618 товарных автомобилей Lada Granta Classic' 22 в трех вариантах кузова (седан, лифтбек, универсал). Производственные бригады доукомплектованы до списочного состава рабочими с линии "В0", сообщает паблик Avtograd news. За июль месяц планируется произвести порядка 10 тысяч автомобилей за 16 рабочих дней.

Фото: Юрий Зубко/ РГ Юрий Зубко/ РГ

Напомним, упрощенная Lada Granta по сравнению с базовой версией, выпускавшейся до кризиса поставок комплектующих, лишилась антиблокировочной системы тормозов, электронной системы стабилизации ESC, ЭРА-ГЛОНАСС, подушки безопасности водителя, подсказчика переключения передач, повторителей указателей поворота в зеркалах, запасного колеса.