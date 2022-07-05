Geely рассекретила внедорожник на платформе Volvo

Китайская компания Geely рассекретила внешность нового кроссовера FX11, который, по неофициальным данным, придет на смену модели Boyue (на нашем рынке она известна как Atlas). Вседорожник построен на модульной «тележке» CMA, разработанной при участии Volvo, и будет оснащен гибридной силовой установкой Thor с турбированным трехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра, тяговым электромотором и трехступенчатым редуктором.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Считается, что кроссовер FX11 придет на смену модели Boyue (она же Atlas), хотя как Geely на самом деле будет позиционировать новинку, пока не ясно. Зато известно, что вседорожник построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной Geely совместно с Volvo.

Визуально FX11 сильно напоминает концепт Geely Vision Starburst, выполненный в новом фирменном стиле Expanding Cosmos («Расширяющийся космос») с характерными ломаными линиями и гранями.

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Под капотом — подзаряжаемая гибридная силовая установка Thor. В её состав входит «турботройка» 1.5, мотор-генератор, тяговый электромотор и трехступенчатый редуктор DHT Pro, и на Xingyue L она развивает 245 сил и 540 Нм момента.