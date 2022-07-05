Выгодно ли россиянам покупать подержанные автомобили в Белоруссии?

Из-за ухода множества компаний с отечественного рынка и, как следствие, существенного подорожания модельного ряда, россияне ищут альтернативные способы покупки автомобилей в других странах. В связи с этим эксперты рассказали, может ли оказаться выгодным приобретение машин в Белоруссии, если отправиться за ними в Минск или Гомель. Отечественные автолюбители обратили внимание на соседнее государство из-за отсутствия таможенных пошлин и проблем с логистикой.

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В качестве примера портал «Автоновости дня» приводит пятилетний Nissan X-Trail с пробегом около ста тысяч километров. Кроссовер с 2,5-литровым мотором, полным приводом, кожаным салоном и мультимедийной системой обойдётся в России примерно в два миллиона рублей. Аналогичный автомобиль с пробегом в 70 000 километров продают в Гомеле за 76 989 белорусских рублей (примерно 1,6 миллиона российских рублей по текущему курсу).

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Ещё один пример — Mitsubishi Outlander 2015 года. Вседорожник с 2,4-литровым двигателем и полным приводом в России доступен примерно за 1,8 миллиона рублей. В Белоруссии такую же модель после конвертации валют можно купить за 1,1 миллиона рублей.

Дешевле обойдётся и Toyota Camry 2020 года. Одна из топовых комплектаций седана с 2,5-литровым агрегатом, кожаным салоном и пробегом в 21 500 километров оценивают в Гомеле в 2,2 миллиона российских рублей. В России стоимость подобного экземпляра составляет от трёх до четырёх миллионов.

В числе сложностей покупки машин в Белорусии отмечается невозможность обмена валюты по официально в курсу и транспортные расходы. Перелёт из российских городов обойдётся в среднем от пяти до десяти тысяч рублей. На обратную же дорогу придётся потратить от четырёх до 20 тысяч в зависимости от расхода топлива.

Кроме того, россиянам придётся оплатить утильсбор, регистрационные действия и получить сертификат безопасности конструкции транспортного средства. В общей сложности к стоимости автомобиля стоит добавить еще около ста тысяч рублей. Однако даже в таком случае покупка машины в Белоруссии, скорее всего, окажется выгодной.