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1 час назад

Новости автомира: Автомобили Toyota возглавили рейтинг самых надежных подержанных иномарок в РФ

Слово и Делоиещё 3

Автомобили японской компании Toyota возглавили рейтинг самых надежных подержанных иномарок в России.

Автомобили Toyota возглавили рейтинг самых надежных подержанных иномарок в РФ
Фото: prt scr youtube.com/SPORT24prt scr youtube.com/SPORT24

Жители РФ охотно покупают машины данной фирмы даже с внушительным пробегом.

Среди рамных внедорожников отличился Toyota Land Cruiser 200. До первого рестайлинга авто оснащалось 4,7-литровым ДВС 2UZ-FE с отдачей в 288 лошадиные силы.

В категории кроссоверов лидером стал Toyota RAV4. Данное транспортное средство выпускалось в 2006-2009 годах. Под его капотом был устанавливались бензиновые ДВС объемом 2,0 и 2,4 литр.

Лучшим седаном стала Toyota Camry. Образцы 2006-2009 годов обладали 2,4-литровыми силовыми агрегатами.

Бестселлером стал Toyota Corolla с 1,6-литровым 124-сильным мотором 1ZR-FE. Именно эта машина возглавила рейтинг самых надежных авто среди компактных моделей, пишет портал NJcar.

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