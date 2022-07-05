Автомобили Toyota возглавили рейтинг самых надежных подержанных иномарок в РФ

Автомобили японской компании Toyota возглавили рейтинг самых надежных подержанных иномарок в России.
Жители РФ охотно покупают машины данной фирмы даже с внушительным пробегом.
Среди рамных внедорожников отличился Toyota Land Cruiser 200. До первого рестайлинга авто оснащалось 4,7-литровым ДВС 2UZ-FE с отдачей в 288 лошадиные силы.
В категории кроссоверов лидером стал Toyota RAV4. Данное транспортное средство выпускалось в 2006-2009 годах. Под его капотом был устанавливались бензиновые ДВС объемом 2,0 и 2,4 литр.
Лучшим седаном стала Toyota Camry. Образцы 2006-2009 годов обладали 2,4-литровыми силовыми агрегатами.
Бестселлером стал Toyota Corolla с 1,6-литровым 124-сильным мотором 1ZR-FE. Именно эта машина возглавила рейтинг самых надежных авто среди компактных моделей, пишет портал NJcar.