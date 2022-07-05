Аналитики сайта «Авто.ру» выяснили, какие поддержанные автомобили легче всего продать. Как сообщает «Газета.ru», на первом месте оказалась Lada. Это самая распространенная марка машин на вторичном рынке — доля ее предложения составляет 17%.

Второе место по количеству предложений занимает Toyota, она занимает 8% вторичного рынка. На третьем и четвертом местах находятся Mercedes-Benz и BMW — по 5,5% предложений. После идут Hyundai, Kia, Nissan и Volkswagen, которые занимает примерно по 5-5,4%. Также в первую десятку вошел Ford (4,3% предложений) и Renault (3,5%).

По выводам аналитиков, все вышеперечисленные автомобили обладают высокой остаточной стоимостью и востребованы на рынке. Подобные подержанные машины можно найти в хорошем состоянии и в будущем их также можно будет перепродать.