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3 часа назад

Новости автомира: названы самые продаваемы автомобили на вторичке

Елена Прошина

Аналитики сайта «Авто.ру» выяснили, какие поддержанные автомобили легче всего продать. Как сообщает «Газета.ru», на первом месте оказалась Lada. Это самая распространенная марка машин на вторичном рынке — доля ее предложения составляет 17%.

Второе место по количеству предложений занимает Toyota, она занимает 8% вторичного рынка. На третьем и четвертом местах находятся Mercedes-Benz и BMW — по 5,5% предложений. После идут Hyundai, Kia, Nissan и Volkswagen, которые занимает примерно по 5-5,4%. Также в первую десятку вошел Ford (4,3% предложений) и Renault (3,5%).

По выводам аналитиков, все вышеперечисленные автомобили обладают высокой остаточной стоимостью и востребованы на рынке. Подобные подержанные машины можно найти в хорошем состоянии и в будущем их также можно будет перепродать.

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Напомним, что ранее эксперты «Страхового дома ВСК» рассказали, что за последние четыре года в России чаще всего угоняли автомобили Toyota, Kia, Hyundai и Lexus.

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