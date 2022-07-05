Volvo уволит часть сотрудников в России

Издание «Коммерсантъ» сообщило о планах компании Volvo Group сократить численность сотрудников в России. Под сокращение попадут специалисты, производившие грузовые автомобили на предприятии марки в Калуге. После начала спецоперации на Украине, автозавод простаивает из-за введения санкций. Бренд попросту не может выпускать новые грузовики. Сокращения персонала произойдут до конца нынешнего года. Согласно официальным данным, в разных подразделениях предприятия работало около 1300 человек.

Фото: © Volvo Trucks © Volvo Trucks

Руководство Volvo Group решило адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в России. На деле же «адаптация» станет ничем иным, как сокращением персонала, задействованным в разных подразделения компании. Согласно официальным данным, в конце 2020 года в «Вольво Восток» работали 606 человек, а в «Вольво Компоненты» — 668 сотрудников.

Автозавод Volvo Group в Калуге продолжит находиться в режиме простоя. Компания официально не уходила с российского рынка, поэтому ещё решает, что делать с производственными площадками в стране. При этом шведская марка не может выпускать новые грузовики и спецтехнику из-за недостатка комплектующих, который возник на фоне санкций Евросоюза.